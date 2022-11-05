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31 сейв Георгиева помог «Колорадо» крупно обыграть «Коламбус» в Финляндии

31 сейв Георгиева помог «Колорадо» крупно обыграть «Коламбус» в Финляндии
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В Финляндии на «Нокиа-Арене» прошёл матч в рамках NHL Global Series, в котором встречались «Коламбус Блю Джекетс» и «Колорадо Эвеланш». Победу со счётом 5:1 (1:1, 3:0, 1:0) одержала команда из Денвера.

На 33-й секунде матча счёт открыл нападающий «лавин» Арттури Лехконен с передач Натана Маккиннона и Микко Рантанена. На 13-й минуте первого периода счёт сравнял Бун Дженнер с передач Зака Веренски и Джека Рословича.

На второй минуте второго периода Мартин Каут с передач Кейла Макара и Натана Маккиннона вновь вывел «Колорадо» вперёд. На пятой минуте второго периода шайбы Кейла Макара и Девона Тэйвза сделали счёт 4:1 в пользу номинальных гостей.

На второй минуте третьего периода довёл счёт до крупного форвард «Колорадо» Алекс Ньюхук с передач Эвана Родригеса и Мартина Каута.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2022, суббота. 21:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Лехконен (Маккиннон, Рантанен) – 00:33 (5x5)   1:1 Дженнер (Веренски, Рослович) – 12:27 (5x4)   1:2 Каут (Макар, Маккиннон) – 21:22 (5x5)   1:3 Макар (Родригес, О'Коннор) – 24:12 (5x5)   1:4 Тэйвз (Маккиннон, Макар) – 24:50 (5x5)   1:5 Ньюхук (Родригес, Каут) – 41:36 (5x5)

Следующий матч «Коламбус» проведёт дома с «Филадельфией Флайерз» в ночь на 11 ноября в 3:00 мск. «Колорадо» примет «Нэшвилл Предаторз» также в ночь на 11 ноября в 5:00 мск.

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