Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Денис Гурьянов набрал третье очко в сезоне НХЛ и помог «Далласу» победить «Эдмонтон»

Денис Гурьянов набрал третье очко в сезоне НХЛ и помог «Далласу» победить «Эдмонтон»
Комментарии

На льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Даллас Старз». Гости одержали победу со счётом 6:2.

В составе «Далласа» по одной шайбе оформили Джо Павелски, Колин Миллер, Джейсон Робертсон, а 33-летний нападающий Джейми Бенн отметился хет-триком. У «Эдмонтона» голы на счету Леона Драйзайтля и Дарнелла Нурса.

В этой игре одну результативную передачу во втором периоде сделал российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов. Для него это третье набранное очко в сезоне-2022/2023. Ранее Гурьянов сделал ассист в матче с «Лос-Анджелес Кингз», а также забросил шайбу в матче с «Аризоной Койотс». Оба эти матча его команда выиграла.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2022, суббота. 23:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 6
Даллас Старз
Даллас
0:1 Павелски (Хинц, Робертсон) – 06:15 (5x5)   0:2 Миллер (Гурьянов, Сегин) – 26:45 (5x5)   1:2 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 30:16 (5x4)   1:3 Робертсон (Павелски, Хаканпяя) – 34:48 (5x5)   1:4 Бенн (Робертсон) – 35:27 (5x4)   2:4 Нурс (Пульюярви, Кейн) – 43:41 (5x5)   2:5 Бенн (Хейсканен, Робертсон) – 44:01 (5x4)   2:6 Бенн (Делландреа, Сутер) – 52:33 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022