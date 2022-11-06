Денис Гурьянов набрал третье очко в сезоне НХЛ и помог «Далласу» победить «Эдмонтон»

На льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Даллас Старз». Гости одержали победу со счётом 6:2.
В составе «Далласа» по одной шайбе оформили Джо Павелски, Колин Миллер, Джейсон Робертсон, а 33-летний нападающий Джейми Бенн отметился хет-триком. У «Эдмонтона» голы на счету Леона Драйзайтля и Дарнелла Нурса.
В этой игре одну результативную передачу во втором периоде сделал российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов. Для него это третье набранное очко в сезоне-2022/2023. Ранее Гурьянов сделал ассист в матче с «Лос-Анджелес Кингз», а также забросил шайбу в матче с «Аризоной Койотс». Оба эти матча его команда выиграла.
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