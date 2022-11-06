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Александр Овечкин забил седьмой гол в нынешнем сезоне НХЛ

Александр Овечкин забил седьмой гол в нынешнем сезоне НХЛ
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Аризону Койотс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт матча 1:0 в пользу хозяев. В составе «Вашингтона» отличился российский нападающий Александр Овечкин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, Овечкин забил седьмой гол в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету четыре результативные передачи в 13-ти матчах при коэффициенте полезности «-8».

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин принял участие в 1287 матчах, в которых записал в свой актив 787 голов и сделал 634 результативные передачи при коэффициенте полезности «+75».

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