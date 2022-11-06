Александр Овечкин стал рекордсменом по количеству голов за один клуб НХЛ

37-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс» и побил рекорд легендарного канадца Горди Хоу по количеству голов за один клуб НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для россиянина эта шайба стала 787-й в составе «Вашингтона». Хоу, в свою очередь, 786 раз отличился в составе «Детройт Ред Уингз».

Овечкин забил седьмой гол в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету четыре результативные передачи при коэффициенте полезности «-8».

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин принял участие в 1287 матчах, в которых записал в свой актив 787 голов и сделал 634 результативные передачи при коэффициенте полезности «+75».