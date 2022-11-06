Овечкин эмоционально отреагировал на новый рекорд по голам за один клуб

37-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в ночь на 6 ноября установил новый рекорд по количеству заброшенных шайб за один клуб в Национальной хоккейной лиге, превзойдя достижение экс-форварда «Детройт Ред Уингз» Горди Хоу.
Для Овечкина гол в матче с «Аризоной Койотс» стал 787-м в составе «Вашингтона». Забросив шайбу, Александр сразу же дал волю эмоциям – вскинул руки и закричал. А первыми из партнёров, кто его поздравил, были Сонни Милано и Конор Шири.
ВИДЕО.
Напомним, Горди Хоу забросил 786 шайб за «Детройт» (выступал там с 1946 по 1971 год) и более 50 лет удерживал рекорд по числу голов за один клуб. Символично, что Овечкин сравнялся с Хоу по этому показателю именно в Детройте, отличившись в игре с «крыльями», и уже в следующем матче установил новый рекорд.
- 6 ноября 2022
-
04:18
-
04:06
-
03:40
-
03:33
-
03:21
-
01:44
- 5 ноября 2022
-
23:45
-
22:54
-
22:40
-
22:35
-
22:12
-
22:00
-
21:30
-
21:20
-
21:04
-
20:57
-
20:45
-
20:39
-
20:34
-
20:27
-
20:07
-
19:55
-
19:49
-
19:31
-
19:26
-
19:11
-
18:48
-
18:38
-
18:29
-
18:20
-
18:09
-
18:04
-
17:59
-
17:51
-
17:29