Овечкин эмоционально отреагировал на новый рекорд по голам за один клуб

37-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в ночь на 6 ноября установил новый рекорд по количеству заброшенных шайб за один клуб в Национальной хоккейной лиге, превзойдя достижение экс-форварда «Детройт Ред Уингз» Горди Хоу.



Для Овечкина гол в матче с «Аризоной Койотс» стал 787-м в составе «Вашингтона». Забросив шайбу, Александр сразу же дал волю эмоциям – вскинул руки и закричал. А первыми из партнёров, кто его поздравил, были Сонни Милано и Конор Шири.



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Напомним, Горди Хоу забросил 786 шайб за «Детройт» (выступал там с 1946 по 1971 год) и более 50 лет удерживал рекорд по числу голов за один клуб. Символично, что Овечкин сравнялся с Хоу по этому показателю именно в Детройте, отличившись в игре с «крыльями», и уже в следующем матче установил новый рекорд.