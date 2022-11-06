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Рекордный гол Овечкина не спас «Вашингтон» от четвёртого поражения подряд в НХЛ

Рекордный гол Овечкина не спас «Вашингтон» от четвёртого поражения подряд в НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

За «Аризону» отличился Джош Браун и Ник Ритчи (дважды).

В составе «Вашингтона» отличился российский нападающий Александр Овечкин и Энтони Манта. Российский нападающий Евгений Кузнецов завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Защитник Дмитрий Орлов также не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Вашингтон» продлил серию поражений до четырёх матчей. «Аризона», в свою очередь, одержала вторую победу за последние три матча.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Эдмонтон Ойлерз», а «Аризона» проведёт матч с «Баффало Сэйбрз».

НХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Овечкин (ван Римсдайк, Манта) – 28:55 (5x4)   2:0 Манта – 43:23 (5x5)   2:1 Браун (Гостисбер, Макбэйн) – 46:33 (5x5)   2:2 Ритчи (Бойд, Гостисбер) – 49:45 (5x5)   2:3 Ритчи (Хэйтон, Келлер) – 59:24 (5x5)
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