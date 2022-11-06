Рекордный гол Овечкина не спас «Вашингтон» от четвёртого поражения подряд в НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
За «Аризону» отличился Джош Браун и Ник Ритчи (дважды).
В составе «Вашингтона» отличился российский нападающий Александр Овечкин и Энтони Манта. Российский нападающий Евгений Кузнецов завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Защитник Дмитрий Орлов также не отметился результативными действиями.
Таким образом, «Вашингтон» продлил серию поражений до четырёх матчей. «Аризона», в свою очередь, одержала вторую победу за последние три матча.
В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Эдмонтон Ойлерз», а «Аризона» проведёт матч с «Баффало Сэйбрз».
- 6 ноября 2022
-
05:33
-
05:29
-
05:03
-
04:54
-
04:46
-
04:40
-
04:18
-
04:06
-
03:40
-
03:33
-
03:21
-
01:44
- 5 ноября 2022
-
23:45
-
22:54
-
22:40
-
22:35
-
22:12
-
22:00
-
21:30
-
21:20
-
21:04
-
20:57
-
20:45
-
20:39
-
20:34
-
20:27
-
20:07
-
19:55
-
19:49
-
19:31
-
19:26
-
19:11
-
18:48
-
18:38
-
18:29