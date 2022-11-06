Рекордный гол Овечкина не спас «Вашингтон» от четвёртого поражения подряд в НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

За «Аризону» отличился Джош Браун и Ник Ритчи (дважды).

В составе «Вашингтона» отличился российский нападающий Александр Овечкин и Энтони Манта. Российский нападающий Евгений Кузнецов завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Защитник Дмитрий Орлов также не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Вашингтон» продлил серию поражений до четырёх матчей. «Аризона», в свою очередь, одержала вторую победу за последние три матча.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Эдмонтон Ойлерз», а «Аризона» проведёт матч с «Баффало Сэйбрз».