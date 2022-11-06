Овечкин: это особенный момент и большая история. Приятно быть номером один

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал новый рекорд по голам за один клуб в НХЛ, который он установил в игре с «Аризоной». Россиянин забросил свою 787-ю шайбу и превзошёл достижение легендарного Горди Хоу.
«Прямо сейчас это особенная ночь для меня. Здесь моя жена, дети и друзья. Я знаю, что мои родители смотрят игру дома. Мой гол – особенный момент. Это большая история. Приятно быть номером один – это очень важно», – сказал Овечкин во флеш-интервью NBC Sports Washington.
Овечкин поделился этим комментарием в паузе по окончании второго периода, когда «Вашингтон» после его гола выигрывал у «Аризоны Койотс» со счётом 1:0. В начале третьего периода Энтони Манта удвоил преимущество «Кэпиталз», но затем «Аризона» забросила три шайбы и в итоге победила.
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