Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин: это особенный момент и большая история. Приятно быть номером один

Овечкин: это особенный момент и большая история. Приятно быть номером один
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал новый рекорд по голам за один клуб в НХЛ, который он установил в игре с «Аризоной». Россиянин забросил свою 787-ю шайбу и превзошёл достижение легендарного Горди Хоу.

«Прямо сейчас это особенная ночь для меня. Здесь моя жена, дети и друзья. Я знаю, что мои родители смотрят игру дома. Мой гол – особенный момент. Это большая история. Приятно быть номером один – это очень важно», – сказал Овечкин во флеш-интервью NBC Sports Washington.

Овечкин поделился этим комментарием в паузе по окончании второго периода, когда «Вашингтон» после его гола выигрывал у «Аризоны Койотс» со счётом 1:0. В начале третьего периода Энтони Манта удвоил преимущество «Кэпиталз», но затем «Аризона» забросила три шайбы и в итоге победила.

Новость по теме
Александр Овечкин стал рекордсменом по количеству голов за один клуб НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022