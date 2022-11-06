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Кучеров, набравший 4 очка, признан третьей звездой матча «Тампа» — «Баффало»

Кучеров, набравший 4 очка, признан третьей звездой матча «Тампа» — «Баффало»
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Пресс-служба НХЛ назвала имена лучших игроков матча регулярного чемпионата «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Баффало Сэйбрз» (5:3). Все трое были названы из состава победителей.

Третьей звездой встречи признан российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Россиянин по ходу встречи отметился забитой шайбой и тремя результативными передачами.

Второй звездой матча назван нападающий Брэндон Хагель. На его счету — гол и две результативные передачи. Возглавил тройку защитник Ник Пербикс, отметившийся заброшенной шайбой.

Напомним, на счету Никиты Кучерова в нынешнем сезоне шесть голов и 14 результативных передач.

В следующем матче «Тампа» встретится с «Эдмонтон Ойлерз», а «Баффало» проведёт матч с «Аризоной Койотс».

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