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Голы Михеева и Кузьменко не спасли «Ванкувер» от поражения в матче с «Нэшвиллом»

Голы Михеева и Кузьменко не спасли «Ванкувер» от поражения в матче с «Нэшвиллом»
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В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очереднйо матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Нэшвилл Предаторз». Волевую победу в матче по буллитам одержали «хищники» со счётом 4:3.

Голами в составе хозяев отметились российские нападающие Илья Михеев и Андрей Кузьменко, а так же Джей Ти Миллер. После первого периода «косатки» уверенно вели со счётом 3:0, однако гостям к 43-й минуте удалось отыграть всё отставание усилиями Нино Нидеррайтера и дважды Джордана Гросса. В серии послематчевых бросков точнее оказались хоккеисты «Нэшвилла». Единственный гол на счету Мэтта Дюшейна.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2022, воскресенье. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 4
Б
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Михеев (Хьюз, Шенн) – 01:56 (5x5)   2:0 Миллер (Хёгландер, Хорват) – 03:41 (5x5)   3:0 Кузьменко (Миллер, Хьюз) – 17:32 (5x4)   3:1 Гросс (Нидеррайтер, Экхольм) – 23:00 (5x4)   3:2 Гросс (Сэнфорд, Янковски) – 41:06 (5x5)   3:3 Нидеррайтер (Экхольм, Фаббро) – 42:41 (5x5)   3:4 Дюшейн – 65:00 (ПБ)

Таким образом, «Ванкуверу» не удалось оформить вторую победу подряд. В следующем матче канадский клуб поедет в гости к «Оттаве Сенаторз» 9 ноября. «Нэшвилл» сыграет в гостях с «Сиэтлом» 9 ноября.

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