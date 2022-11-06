Голы Михеева и Кузьменко не спасли «Ванкувер» от поражения в матче с «Нэшвиллом»

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очереднйо матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Нэшвилл Предаторз». Волевую победу в матче по буллитам одержали «хищники» со счётом 4:3.

Голами в составе хозяев отметились российские нападающие Илья Михеев и Андрей Кузьменко, а так же Джей Ти Миллер. После первого периода «косатки» уверенно вели со счётом 3:0, однако гостям к 43-й минуте удалось отыграть всё отставание усилиями Нино Нидеррайтера и дважды Джордана Гросса. В серии послематчевых бросков точнее оказались хоккеисты «Нэшвилла». Единственный гол на счету Мэтта Дюшейна.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, «Ванкуверу» не удалось оформить вторую победу подряд. В следующем матче канадский клуб поедет в гости к «Оттаве Сенаторз» 9 ноября. «Нэшвилл» сыграет в гостях с «Сиэтлом» 9 ноября.