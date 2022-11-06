Гол Задорова не спас «Калгари» от поражения в овертайме матча с «Нью-Джерси»

В Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари Флеймз» и «Нью Джерси Дэвилз». Победу в овертайме одержали «дьяволы» со счётом 4:3.
В составе «огоньков» голом отметился российский защитник Никита Задоров, который сравнял счёт в матче на 44-й минуте матча. Также голами в составе хозяев отличились Назем Кадри и Элиас Линдхольм. За гостей дубль и победная шайба на счету Фабиана Зеттерлунда. По шайбе забросили Натан Бастиан и Майлз Вуд.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
«Нью-Джерси» продлили победную серию до шести матчей и являются одной из команд-сенсаций на старте чемпионата. «Калгари» потерпел четвёртое поражение кряду. В следующем матче «огоньки» 8 ноября встретятся на выезде с «Нью-Йорк Айлендерс».
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