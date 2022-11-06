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Гол Задорова не спас «Калгари» от поражения в овертайме матча с «Нью-Джерси»

Гол Задорова не спас «Калгари» от поражения в овертайме матча с «Нью-Джерси»
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В Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари Флеймз» и «Нью Джерси Дэвилз». Победу в овертайме одержали «дьяволы» со счётом 4:3.

В составе «огоньков» голом отметился российский защитник Никита Задоров, который сравнял счёт в матче на 44-й минуте матча. Также голами в составе хозяев отличились Назем Кадри и Элиас Линдхольм. За гостей дубль и победная шайба на счету Фабиана Зеттерлунда. По шайбе забросили Натан Бастиан и Майлз Вуд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2022, воскресенье. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Кадри (Льюис) – 01:29 (5x5)   1:1 Бастиан (Хьюз, Вуд) – 04:27 (5x5)   1:2 Зеттерлунд (Татар, Хишир) – 07:50 (5x5)   1:3 Вуд (Маклауд, Бастиан) – 16:38 (5x5)   2:3 Линдхольм (Ханифин, Тоффоли) – 24:48 (5x5)   3:3 Задоров (Коулман, Андерссон) – 43:12 (5x5)   3:4 Зеттерлунд (Хэмилтон, Хьюз) – 62:38 (4x3)

«Нью-Джерси» продлили победную серию до шести матчей и являются одной из команд-сенсаций на старте чемпионата. «Калгари» потерпел четвёртое поражение кряду. В следующем матче «огоньки» 8 ноября встретятся на выезде с «Нью-Йорк Айлендерс».

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