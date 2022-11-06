Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов получил травму в матче с «Аризоной»

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Аризону Койотс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов получил травму в ходе первого периода матча и после первого перерыва не вернулся на площадку. Всего в этом матче россиянин провёл на льду чуть более семи минут.

«Вашингтон» на текущий момент по количеству травмированных хоккеистов занимает первое место в НХЛ. Напомним, в списке травмированных столичного клуба уже числятся семь хоккеистов. В их число входят нападающие Никлас Бекстрём (до января 2023 года), Том Уилсон (до декабря), Карл Хагелин (до середины ноября), Коннор Браун (до мая 2023 года), Ти Джей Оши (до начала ноября), Бек Маленстин (до начала ноября), а также защитник Джон Карлсон (до начала ноября).

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