В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Аризону Койотс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2. Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов получил травму нижней части тела по ходу первого периода матча.
Таким образом, после повреждения Орлова в списке травмированных «Вашингтона» находятся хоккеисты с общей зарплатой более $ 40 млн. На данный момент в этом списке восемь хоккеистов: Никлас Бекстрём ($ 9,2 млн), Том Уилсон ($ 5,2 млн), Карл Хагелин ($ 2,75 млн), Коннор Браун ($ 3,6 млн), Ти Джей Оши ($ 5,75 млн), Бек Маленстин ($ 762 тыс.), Джон Карлсон ($ 8 млн), Дмитрий Орлов ($ 5,1 млн).
Столичный клуб занимает первое место в лиге по количеству травмированных игроков. «Вашингтон» после 13 проведённых матчей занимает 12-е место в таблице Восточной конференции.
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