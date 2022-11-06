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В НХЛ высказались о ситуации с возможным приглашением сборной России на Кубок мира — 2024

В НХЛ высказались о ситуации с возможным приглашением сборной России на Кубок мира — 2024
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Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн и его заместитель Билл Дэйли оценили ситуацию с возможным приглашением сборной России на Кубок мира — 2024.

«У нас есть много вещей, с которыми нужно разобраться перед проведением Кубка мира. Это один из многих вопросов, которые мы обсуждаем с ассоциацией игроков НХЛ касательно этого турнира», — приводит слова Беттмэна Iltalehti.

«Мы ничего не говорили о россиянах, кроме того, что думаем над ситуацией. Вопрос обговаривается», — добавил Дэйли.

Напомним, Кубок мира по хоккею с шайбой был основан в 1996 году. Наряду с Олимпиадой и чемпионатом мира он является одним из самых престижных соревнований по хоккею. Всего Кубок разыгрывался трижды. Действующим чемпионом является сборная Канады, которая в 2016 году обыграла в финале сборную Европы со счётом 3:1.

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