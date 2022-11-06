Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский установил уникальный рекорд НХЛ

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский провёл свой 600 матч в Национальной хоккейной лиги. Это произошло во встрече с «Лос-Анджелес Кингз» (4:5). Вратарь «пантер» отразил 34 из 39 бросков, однако это не помогло его команде одержать победу.



Тем не менее, как отмечает пресс-служба НХЛ, за 600 первых матчей он одержал 339 побед. Таким образом, российский голкипер всё равно смог установить рекорд лиги. Ранее ни одному вратарю в истории НХЛ не удавалось добиться такого количества побед за 600 стартовых матчей.



Напомним, в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелес Кингз» и «Флоридой Пантерз». В результативном матче победу праздновали хозяева со счётом 5:4.

Новость по теме «Флорида» на выезде уступила «Лос-Анджелесу». Бобровский пропустил пять шайб