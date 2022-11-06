Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский установил уникальный рекорд НХЛ

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский установил уникальный рекорд НХЛ
Комментарии

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский провёл свой 600 матч в Национальной хоккейной лиги. Это произошло во встрече с «Лос-Анджелес Кингз» (4:5). Вратарь «пантер» отразил 34 из 39 бросков, однако это не помогло его команде одержать победу.

Тем не менее, как отмечает пресс-служба НХЛ, за 600 первых матчей он одержал 339 побед. Таким образом, российский голкипер всё равно смог установить рекорд лиги. Ранее ни одному вратарю в истории НХЛ не удавалось добиться такого количества побед за 600 стартовых матчей.

Напомним, в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелес Кингз» и «Флоридой Пантерз». В результативном матче победу праздновали хозяева со счётом 5:4.

Новость по теме
«Флорида» на выезде уступила «Лос-Анджелесу». Бобровский пропустил пять шайб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022