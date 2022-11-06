Андрей Миронов превзошёл достижение легенды московского «Динамо» Виталия Давыдова

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и московским «Динамо». Матч закончился победой хозяев со счётом 2:1 (2:0, 0:0, 0:1).
Этот матч стал 522-м для защитника и капитана московской команды Андрея Миронова. Как сообщает сайт истории московского «Динамо», Миронов вышел на седьмое место в истории клуба по сыгранным матчам, превзойдя достижение легендарного защитника Виталия Давыдова (521).
Клубный рекорд принадлежит Сергею Вышедкевичу (642), следом располагаются Валерий Васильев и Зинэтула Билялетдинов. Далее располагаются Василий Первухин, Александр Мальцев и Алексей Трощинский.
28-летний Миронов является членом сразу пяти символических клубов, а именно Клуба Станислава Петухова (350 и более матчей – 522), Клуба братьев Голиковых (100 и более очков – 126), Клуба Бориса Петелина (100+ матчей кряду в составе – 154), Клуба Николая Поставнина (два полных сезона за клуб) и Клуба Олега Толмачёва (10 сезонов в клубе).
- 6 ноября 2022
-
16:34
-
16:27
-
16:25
-
16:22
-
16:12
-
16:02
-
15:51
-
15:40
-
15:33
-
15:20
-
15:10
-
15:00
-
14:36
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:14
-
12:45
-
12:31
-
12:18
-
12:03
-
11:53
-
11:38
-
11:10
-
10:43
-
10:29
-
10:06
-
09:47
-
09:29
-
08:54
-
08:40
-
08:36
-
08:09
-
07:45