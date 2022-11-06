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Андрей Миронов превзошёл достижение легенды московского «Динамо» Виталия Давыдова

Андрей Миронов превзошёл достижение легенды московского «Динамо» Виталия Давыдова
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и московским «Динамо». Матч закончился победой хозяев со счётом 2:1 (2:0, 0:0, 0:1).

Этот матч стал 522-м для защитника и капитана московской команды Андрея Миронова. Как сообщает сайт истории московского «Динамо», Миронов вышел на седьмое место в истории клуба по сыгранным матчам, превзойдя достижение легендарного защитника Виталия Давыдова (521).

Клубный рекорд принадлежит Сергею Вышедкевичу (642), следом располагаются Валерий Васильев и Зинэтула Билялетдинов. Далее располагаются Василий Первухин, Александр Мальцев и Алексей Трощинский.

28-летний Миронов является членом сразу пяти символических клубов, а именно Клуба Станислава Петухова (350 и более матчей – 522), Клуба братьев Голиковых (100 и более очков – 126), Клуба Бориса Петелина (100+ матчей кряду в составе – 154), Клуба Николая Поставнина (два полных сезона за клуб) и Клуба Олега Толмачёва (10 сезонов в клубе).

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