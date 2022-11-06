Александр Радулов забил впервые с начала октября
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В эти минуты в Череповце проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Северсталь» принимает казанский «Ак Барс». Идёт второй период, счёт 2:0 в пользу гостей.
Счёт в матче открыл форвард казанцев Александр Радулов с передачи Дмитрия Воронкова. Эта шайба стала для 36-летнего нападающего первой с 4 октября 2022 года, когда Александр отметился дублем в матче с «Автомобилистом» (4:5 ОТ).
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Всего за 24 матча Радулов забросил восемь шайб и отдал восемь результативных передач. Казанский клуб с 26 набранными очками расположился на седьмом месте в таблице Восточной конференции.
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