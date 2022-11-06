Назаров — о Шипачёве в «Ак Барсе»: Вадиму нужно просто довериться и давать играть

Известный тренер Андрей Назаров рассказал, чем он занимается, и оценил игру нападающего казанского «Ак Барса» Вадима Шипачёва.

«Мои дела хорошо, недавно был уволен (смеётся). Но если серьёзно подойти к вопросу, то сижу дома в Москве, занимаюсь семейными делами, дочку вожу в школу, не пропускаю ваших передач. Шипачёв, когда играл у меня в «Северстали», был круче Кросби? Безусловно, это был в том числе психологический приём, но, судя по игровому времени, которое я ему давал – а это по 27–29 минут бывало… Половину игры он у меня не уходил с поля.



Сейчас ему немножко не хватает «айстайма», нужно переходить на три звена, чтобы увеличить у Вадима игровое время. Я бы не сказал, что это его неудачи, просто Вадим любит играть очень много, создавать много моментов. Приехать на лавку, отдышаться и снова рваться в бой. Тогда ты увидишь настоящего 87-го номера. Основные плюсы Вадима: очень хорошие передачи, видение поля, 100-процентная отдача игре. Если надо, он готов лечь под шайбы, всегда на льду выглядит профессионалом. Психология? Я его и ругал, и хвалил. Вадим – большой профи. Он и мне это доказывал, и болельщикам, и руководству. Ему нужно просто довериться и давать играть», – сказал Назаров в эфире «Ак Барс Шоу».

Напомним, Назарова отправили в отставку с поста главного тренера «Сочи» в конце октября 2022 года. Под его руководством сочинский клуб одержал лишь три победы в 20 матчах сезона-2022/2023 КХЛ.