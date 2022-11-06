Назаров: со звёздными командами работать поинтереснее, там зарплата больше

Известный тренер Андрей Назаров рассказал о методах своей тренерской работы и отметил, что работать со звёздными коллективами ему интереснее.



«Я уже 15 лет тренирую. Простой совет: нужно определиться с тремя звеньями и просто дать ребятам сделать результат. А дальше смотреть. Невозможно при нынешнем хоккее распределить по 25 минут на всех, потом постоянно будут недовольные. Четвёртое звено больше будет играть в меньшинстве. Я всегда говорил своему руководству и своим ребятам – хоккеист должен быть быстрым. Любое состояние игрока можно перекрыть его быстротой, он может исправить это именно скоростью. Я всегда за быстрый хоккей.



Строгий ли я тренер? Каждый день провожу воспитательные работы. Скажу больше: когда команда выигрывает, то больше воспитательной работы проводишь. Чем ты лучше играешь, тем больше тренируешься. Я суперотходчивый тренер, на следующий день могу пообщаться, проблем нет. И с тренерами ругались, и на пресс-конференциях всякое бывало. Я всегда говорю всем: игра закончилась – мы все друзья. Это я говорю всем ребятам, даже тем, которые ранее были моими ассистентами.



Интересно работать и со звёздными, и с обычными коллективами. Конечно, со звёздными поинтереснее, там зарплата больше (смеётся). В обычных командах ребята всё впитывают в себя, а в звёздных ты тщательнее распределяешь игровое время. Если ты не сделаешь это грамотно и тебя не поймут… Все хотят играть. Нынешний «Ак Барс»? Банально нужно провести две-три игры в два-три звена. Дал бы ребятам прогазовать, и дальше всё пойдёт. Но не хочу давать советов Олегу Знарку, он опытный тренер. Это просто моё мнение», – сказал Назаров в эфире «Ак Барс Шоу».