Арбитр Оленин рассказал, как канадский судья успокоил американских игроков на ОИ-2014

Арбитр Константин Оленин поделился воспоминаниями о работе на зимних Олимпийских играх – 2014 и рассказал, как канадский судья Тим Пил успокоил американских игроков в матче за третье место со сборной Финляндии (0:5).

«Какие воспоминания храню об Олимпиадах? В основном они связаны с Сочи. Всё-таки в 2018 году на Играх не было хоккеистов НХЛ. А вот о 2014-м – да, воспоминаний много. Тем более я был единственным представителем России. Помню, после первого вбрасывания закричал в микрофон для связи с секретарём: «Да, я здесь!» Смотрю, секретарь сидит, улыбается, понял мои эмоции. Судили вместе с арбитрами из НХЛ – один из Европы, второй – североамериканец. Раньше почему-то смотрели на них снизу вверх – вау, НХЛ! Но они такие же люди. Ничего сверхъестественного. Впрочем, опыт всё равно полезный. Вот пример. Помню, словенец получил травму – кровь, носилки. И вдруг линейный судья из-за океана подъезжает ко мне и говорит: «На мой взгляд, всё чисто». Я сильно удивился. У нас судьи между собой так не общались. Главный мог спросить мнение, но самостоятельно помощник его не высказывал. Однако после Олимпиады в Сочи мы стали внедрять систему, когда лайнсмен давал советы по спорным моментам. Это правильно и полезно. А сейчас всё ещё легче – у судей есть рации, они всегда на связи. Вообще, думал, что дадут отработать три игры, а плей-офф уже будут судить энхаэловцы. Помню, пошли на ужин с белорусским лайнсменом Иваном Дедюлей. Говорю ему: «Наверное, всё». И вдруг назначение на четвертьфинал. Потом история повторилась с полуфиналом. После этого я был уверен на сто процентов, что работа на Олимпиаде закончена. Но опять ошибся – назначили на игру за третье место.



В том матче Финляндия неожиданно разгромила США 5:0. Американцы, проигрывая, вели себя плохо. Так получилось, что в основном удаления давал я. И они начали срываться. Я работал тот матч с Тимом Пилом. Была пауза. Он сказал, что сейчас их успокоит. Подъехав к скамейке запасных, Тим заявил: «Ребята, через неделю мы увидимся на матчах НХЛ. Вы же понимаете, что я всё это не забуду». После этого мы спокойно доиграли матч», — сказал Оленин в интервью сайту КХЛ.