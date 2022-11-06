Знарок — о буллите «Северстали»: ошибка на борту при игре в большинстве, такое случается
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Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал победу над «Северсталью» (3:2 ОТ) и объяснил причину ошибки казанских игроков в моменте с назначением буллита.
«Нас с победой, но нужно было выигрывать в основное время.
Вели 2:0, но счёт стал 2:2. С чем это связано? Ошибка на борту при игре в большинстве, получили буллит.
Как исправлять такие моменты? Такое случается довольно часто», — цитирует Знарка сайт «Ак Барса».
После победы казанский клуб располагается на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 28 очков после 26 встреч. Следующий матч «Ак Барс» проведёт в гостях с «Нефтехимиком» 8 ноября.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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