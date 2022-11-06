В. Воробьёв: отец сказал: сыграешь игру за «Динамо» — могу умереть спокойно

Ассистент главного тренера «Автомобилиста», бывший форвард «Динамо» Владимир Воробьёв рассказал, как перешёл в московский клуб из череповецкого «Металлурга».



«Стал добавлять, расти, появились предложения. Первым, кажется, позвонили из Ярославля, из ЦСКА, но отец всегда мечтал, чтобы я играл в «Динамо». Он мне тогда сразу сказал: сыграешь одну игру за «Динамо», могу умереть спокойно. Звонил мне оттуда Виталий Семёнович Давыдов — и тогда я понял, что нужно ехать, покорять Москву.



Я с удовольствием вспоминаю эти годы. У нас был очень дружный коллектив, мы жили в Новогорске, на хоккейной базе, были молодые ребята, «Динамо» и ЦСКА собрали лучших со всей страны. Многие из той команды сейчас работают тренерами — Назаров, Козлов, Гончар, Набоков, Трощинский», — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Владимиром Воробьёвым читайте на «Чемпионате» завтра утром, 7 ноября.