Тренер «Северстали» Разин: молодцы, что поверили в себя и перевернули игру, могли победить

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:3 ОТ) и рассказал, как искоренить зажатость у молодых игроков череповецкой команды.
«После победы над «Сочи» эмоций от поражения в овертайме сегодня намного меньше. Команда смотрелась лучше, хотя были немного зажаты в начале. Голы пропустили из-за детских ошибок. Молодцы, что перевернули игру. Тем более при счёте 0:2 получили четыре минуты. Меньшинство немного перевернуло ход игры. Молодцы, что поверили в себя. Могли и выиграть. Но я доволен именно качеством игры команды – был сильный соперник. У нас молодая команда. Были опасения, что будем фамилии читать, но этого не произошло. Ребятам слова благодарности. Одно очко набрали. Оно нам пригодится.
Решение снять вратаря в овертайме себя оправдало? Победителей не судят. Моменты были. В концовке игры, в третьем периоде у вратаря соперника много работы было. У нас были моменты — не попали, не забили. Если посмотреть на фамилии «буллитёров» Казани… Если взять последние игры, мы забивали не так много буллитов. Хотя у нас было семь буллитных серий.
Этот матч самый посещаемый в сезоне. Это как-то отразилось на игре команды? Никак. Даже если неполный дворец, но команда играет хорошо, я этого не чувствую. Здесь зрители очень хорошо болеют, поддерживают. На ребят этот аншлаг никак не давил. Спасибо болельщикам, что пришли.
Первый и второй периоды полностью остались за «Северсталью», однако проигрывали 0:2. Почему? Детские ошибки. Первый же голевой момент пропустили. Потом у нас было два-три момента, мы не забили. Повторюсь: как бы ни было, авторитет соперника на наших 20-летних ребят всё равно давит. Первый гол, конечно, раскрепостил ребят.
С чем связаны сегодняшние детские ошибки? Как искоренить зажатость? Кубок Гагарина выиграть, и они сразу почувствуют себя звёздами. По-другому никак. Это всё психология победителя, каждый должен поверить в себя. Мы каждую игру начинаем хорошо, а в концовке эта уверенность пропадает. Уже которую игру уверенность приходит тогда, когда уже деваться некуда, когда надо лезть, надо добивать. Боремся. Встречаемся индивидуально. Всему своё время», — приводит слова Разина сайт «Северстали».
После сегодняшнего поражения «Северсталь» занимает девятое место в таблице Западной конференции, после 27 игр набрав 26 очков. Следующий матч «Северсталь» проведёт 8 ноября дома с «Автомобилистом».
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