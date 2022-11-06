Тренер «Северстали» Разин: молодцы, что поверили в себя и перевернули игру, могли победить

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:3 ОТ) и рассказал, как искоренить зажатость у молодых игроков череповецкой команды.

«После победы над «Сочи» эмоций от поражения в овертайме сегодня намного меньше. Команда смотрелась лучше, хотя были немного зажаты в начале. Голы пропустили из-за детских ошибок. Молодцы, что перевернули игру. Тем более при счёте 0:2 получили четыре минуты. Меньшинство немного перевернуло ход игры. Молодцы, что поверили в себя. Могли и выиграть. Но я доволен именно качеством игры команды – был сильный соперник. У нас молодая команда. Были опасения, что будем фамилии читать, но этого не произошло. Ребятам слова благодарности. Одно очко набрали. Оно нам пригодится.



Решение снять вратаря в овертайме себя оправдало? Победителей не судят. Моменты были. В концовке игры, в третьем периоде у вратаря соперника много работы было. У нас были моменты — не попали, не забили. Если посмотреть на фамилии «буллитёров» Казани… Если взять последние игры, мы забивали не так много буллитов. Хотя у нас было семь буллитных серий.



Этот матч самый посещаемый в сезоне. Это как-то отразилось на игре команды? Никак. Даже если неполный дворец, но команда играет хорошо, я этого не чувствую. Здесь зрители очень хорошо болеют, поддерживают. На ребят этот аншлаг никак не давил. Спасибо болельщикам, что пришли.



Первый и второй периоды полностью остались за «Северсталью», однако проигрывали 0:2. Почему? Детские ошибки. Первый же голевой момент пропустили. Потом у нас было два-три момента, мы не забили. Повторюсь: как бы ни было, авторитет соперника на наших 20-летних ребят всё равно давит. Первый гол, конечно, раскрепостил ребят.



С чем связаны сегодняшние детские ошибки? Как искоренить зажатость? Кубок Гагарина выиграть, и они сразу почувствуют себя звёздами. По-другому никак. Это всё психология победителя, каждый должен поверить в себя. Мы каждую игру начинаем хорошо, а в концовке эта уверенность пропадает. Уже которую игру уверенность приходит тогда, когда уже деваться некуда, когда надо лезть, надо добивать. Боремся. Встречаемся индивидуально. Всему своё время», — приводит слова Разина сайт «Северстали».

После сегодняшнего поражения «Северсталь» занимает девятое место в таблице Западной конференции, после 27 игр набрав 26 очков. Следующий матч «Северсталь» проведёт 8 ноября дома с «Автомобилистом».