Тренер «Автомобилиста»: думал, что стану зрелым игроком и буду играть в Свердловске

Ассистент главного тренера «Автомобилиста», бывший форвард «Динамо» Владимир Воробьёв рассказал об отношении к Екатеринбургу.

«Когда я начинал свою карьеру, лет в 17, меня взяли в первую поездку по маршруту Тольятти — Свердловск. Мы играли здесь с командой «Луч» (фарм-клуб «Автомобилиста» в то время. — Прим. «Чемпионата»). В то время я до такой степени влюбился в этот город, я хотел стать зрелым игроком и думал: вот бы мне поиграть в городе Свердловск. Даже не помню, что конкретно понравилось, но я не просто так сказал это себе в 17 лет», — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Владимиром Воробьёвым читайте на «Чемпионате» завтра утром, 7 ноября.