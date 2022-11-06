Лайне — о поражениях от «Колорадо» в Финляндии: отстой, эта поездка — пустая трата времени

Финский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне подвёл итоги поездки в родную страну на матч NHL Global Series, в котором его клуб дважды уступил «Колорадо Эвеланш» — 3:6 и 1:5.

«Отстой. Хотел бы, чтобы этой поездки никогда не было. Это была просто пустая трата времени для нас. Всё, что я могу сказать», — приводит слова Лайне журналист The Athletic Аарон Портцлайн в своём «твиттере».

Лайне в двух матчах с «Колорадо» забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу при показателе полезности «-4».

24-летний финский хоккеист был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» в 2016 году в первом раунде под общим вторым номером. Всего за свою заокеанскую карьеру Лайне сыграл в 413 матчах регулярного сезона, в которых набрал 330 (178+152) очков.