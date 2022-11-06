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Самсонов переведён в список травмированных «Торонто», клуб подписал нового вратаря

Самсонов переведён в список травмированных «Торонто», клуб подписал нового вратаря
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Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов переведён в список травмированных, сообщает журналист Йонас Сигел в своём «твиттере».

Также сообщается, что «кленовые листья» заключили двухлетнее соглашение с вратарём Китом Петруцелли. 23-летний голкипер начал сезон в АХЛ за клуб «Торонто Марлис», с которым одержал шесть побед без единого поражения.

Напомним, в матче с «Бостоном» российский голкипер получил повреждение в моменте с буллитом нападающего «Брюинз» Брэда Маршана. В момент отражения броска Самсонов травмировал колено. 25-летний вратарь сумел доиграть второй период, однако в перерыве был заменён на шведа Эрика Челльгрена.

В следующем матче «Торонто» сыграет в гостях с «Каролиной» в ночь на 7 ноября в 1:00 мск.

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