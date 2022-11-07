Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ткачук получил 2-матчевую дисквалификацию за тычок клюшкой в шлем вратарю «Лос-Анджелеса»

Ткачук получил 2-матчевую дисквалификацию за тычок клюшкой в шлем вратарю «Лос-Анджелеса»
Комментарии

24-летний американский нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук получил двухматчевую дисквалификацию за удар клюшкой в шлем вратарю «Лос-Анджелес Кингз» (4:5) Джонатану Куику в гостевой игре. Об этом сообщает пресс-служба лиги на официальном сайте.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Ткачук незаметно ткнул вратаря «Лос-Анджелеса» клюшкой в шлем за 40 секунд до конца основного времени матча, когда голкипер уже прижал шайбу ко льду и, по-видимому, попал ему в глаз. Арбитры решили не выносить штрафных санкций. Однако ровно за секунду до конца матча Ткачук вновь вступил в потасовку с Куиком и спровоцировал массовую драку, по итогам которой форвард «Флориды» получил малый и дисциплинарный штрафы.

Напомним, что Ткачук стал игроком «Флориды» этим летом, в рамках обмена на Джонатана Юбердо. Мэттью подписал с новым клубом восьмилетний контракт на общую сумму в $ 76 млн ($ 9,5 млн в год). За новый клуб он уже успел провести 12 матчей, в которых набрал 17 (5+12) очков и заработал показатель полезности «+6» при 30 минутах штрафного времени.

Американский хулиган избил лежащего на льду Кучерова. Видео подлого поступка Ткачука Американский хулиган избил лежащего на льду Кучерова. Видео подлого поступка Ткачука
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022