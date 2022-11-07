Ткачук получил 2-матчевую дисквалификацию за тычок клюшкой в шлем вратарю «Лос-Анджелеса»

24-летний американский нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук получил двухматчевую дисквалификацию за удар клюшкой в шлем вратарю «Лос-Анджелес Кингз» (4:5) Джонатану Куику в гостевой игре. Об этом сообщает пресс-служба лиги на официальном сайте.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Ткачук незаметно ткнул вратаря «Лос-Анджелеса» клюшкой в шлем за 40 секунд до конца основного времени матча, когда голкипер уже прижал шайбу ко льду и, по-видимому, попал ему в глаз. Арбитры решили не выносить штрафных санкций. Однако ровно за секунду до конца матча Ткачук вновь вступил в потасовку с Куиком и спровоцировал массовую драку, по итогам которой форвард «Флориды» получил малый и дисциплинарный штрафы.
Напомним, что Ткачук стал игроком «Флориды» этим летом, в рамках обмена на Джонатана Юбердо. Мэттью подписал с новым клубом восьмилетний контракт на общую сумму в $ 76 млн ($ 9,5 млн в год). За новый клуб он уже успел провести 12 матчей, в которых набрал 17 (5+12) очков и заработал показатель полезности «+6» при 30 минутах штрафного времени.
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