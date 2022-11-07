Вратарь «Рейнджерс» вдребезги разломал клюшку после пропущенного гола в овертайме

37-летний словацкий вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Ярослав Галак не смог сдержать эмоций после пропущенной шайбы в овертайме от форварда «Детройт Ред Уингз» (2:3 ОТ) Доминика Кубалика и вдребезги разбил клюшку о каркас ворот.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В этом матче Галак совершил 33 спасения и был признан третьей звездой встречи. Ярослав провёл свой четвёртый матч в сезоне-2022/2023, согласно статистике, в среднем до игры с «Детройтом» он пропускал 3,69 за встречу и отражал 86,7% бросков. Он стал игроком «синерубашечников» лишь перед этим сезоном, подписав контракт на один сезон с зарплатой в $ 1,55 млн.
Напомним, что «Рейнджерс», набрав 15 очков в 13 матчах, занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, а «Детройт» (16) – 4-е.
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