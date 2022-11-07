Рейтинг тренеров КХЛ: Тамбиев ворвался в тройку лучших, Разин продолжает падение
Поделиться
Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2022/2023 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.
|Место
|Тренер
|Клуб
|1 (1).
|Роман Ротенберг
|СКА
|2 (6).
|Игорь Никитин
|«Локомотив»
|3 (8).
|Леонид Тамбиев
|«Адмирал»
|4 (4).
|Сергей Фёдоров
|ЦСКА
|5 (3).
|Виктор Козлов
|«Салават Юлаев»
|6 (11).
|Михаил Кравец
|«Авангард»
|7 (7).
|Алексей Кудашов
|«Динамо» М
|8 (2).
|Илья Воробьёв
|«Металлург»
|9 (5).
|Андрей Мартемьянов
|«Сибирь»
|10 (9).
|Николай Заварухин
|«Автомобилист»
|11 (10).
|Игорь Ларионов
|«Торпедо»
|12 (14).
|Крэйг Вудкрофт
|«Динамо» Мн
|13 (15).
|Олег Знарок
|«Ак Барс»
|14 (18).
|Грег Айрленд
|«Куньлунь»
|15 (16)
|Вячеслав Буцаев
|«Витязь»
|16 (13).
|Анвар Гатиятулин
|«Трактор»
|17 (12).
|Борис Миронов
|«Спартак»
|18 (20).
|Олег Леонтьев
|«Нефтехимик»
|19 (17).
|Вадим Епанчинцев
|«Амур»
|20 (19).
|Андрей Разин
|«Северсталь»
|21 (21).
|Сергей Светлов
|ХК «Сочи»
|22 (22).
|Андрей Скабелка
|«Барыс»
Комментарии
- 7 ноября 2022
-
12:09
-
11:59
-
11:55
-
11:12
-
10:50
-
10:23
-
10:19
-
09:30
-
09:16
-
09:05
-
08:40
-
08:36
-
08:10
-
07:50
-
07:45
-
04:02
-
03:46
-
03:35
-
02:30
-
01:34
- 6 ноября 2022
-
23:55
-
23:33
-
23:21
-
23:00
-
22:35
-
22:25
-
22:00
-
21:49
-
21:40
-
21:26
-
21:10
-
21:00
-
20:45
-
20:31
-
20:18
Партнерский контент