Рейтинг тренеров КХЛ: Тамбиев ворвался в тройку лучших, Разин продолжает падение

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2022/2023 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

Место Тренер Клуб 1 (1). Роман Ротенберг СКА 2 (6). Игорь Никитин «Локомотив» 3 (8). Леонид Тамбиев «Адмирал» 4 (4). Сергей Фёдоров ЦСКА 5 (3). Виктор Козлов «Салават Юлаев» 6 (11). Михаил Кравец «Авангард» 7 (7). Алексей Кудашов «Динамо» М 8 (2). Илья Воробьёв «Металлург» 9 (5). Андрей Мартемьянов «Сибирь» 10 (9). Николай Заварухин «Автомобилист» 11 (10). Игорь Ларионов «Торпедо» 12 (14). Крэйг Вудкрофт «Динамо» Мн 13 (15). Олег Знарок «Ак Барс» 14 (18). Грег Айрленд «Куньлунь» 15 (16) Вячеслав Буцаев «Витязь» 16 (13). Анвар Гатиятулин «Трактор» 17 (12). Борис Миронов «Спартак» 18 (20). Олег Леонтьев «Нефтехимик» 19 (17). Вадим Епанчинцев «Амур» 20 (19). Андрей Разин «Северсталь» 21 (21). Сергей Светлов ХК «Сочи» 22 (22). Андрей Скабелка «Барыс»