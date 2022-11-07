«Бостон» расторг контракт с Миллером через два дня. Игрок в 14 лет издевался над инвалидом

«Бостон Брюинз» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с Митчеллом Миллером через два дня после заключения соглашения. Ранее комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что хоккеист не будет допущен до матчей НХЛ.

«Основываясь на новой информации, мы считаем, что на данный момент лучшим решением будет расторгнуть контракт с Миллером. Мы надеемся, что он продолжит работать с профессионалами и программами для дальнейшего образования и личностного роста.



Мы чувствуем обязательства перед нашими фанатами, игроками, персоналом, партнёрами и сообществом, из-за чего должны убедиться, что наши методы и протоколы соответствуют духу, которого мы требуем от себя и от организации. Таким образом, мы пересмотрим наши внутренние процессы проверки игроков, желающих получить привилегию играть в Национальной хоккейной лиге за «Бостон Брюинз».



Мы сожалеем, что это решение затмило невероятную работу, которую члены нашей организации проделывают для поддержки усилий по разнообразию и интеграции. Мы будем продолжать выступать против издевательств и расизма во всех его формах», — приводит слова президента «Бостона» Кэма Нили официальный сайт клуба.

Напомним, в 2020 году «Аризона» отказалась от Миллера из-за того, что хоккеиста уличили в издевательствах над темнокожим инвалидом. Митчелл ещё в 2016 году в 14-летнем возрасте признал в суде, что запугивал одноклассника-инвалида. Пострадавший утверждал, что Миллер неоднократно бил его. В итоге 20-летнего хоккеиста приговорили к 25 часам общественных работ.