Гончаров: кайфую в Нижнекамске — ни пробок, ни машин, ни людей

Защитник «Нефтехимика» Максим Гончаров поделился мнением о жизни в Нижнекамске.
«Слушай, мне, если честно, два разных Нижнекамска… Один Нижнекамск, когда мы ездили командой. Приезжаешь в [гостиницу] «Дом иностранного специалиста» легендарный. Другое дело, когда ты там живёшь. Вообще разные города. Я никогда не хотел приезжать в Нижнекамск [на гостевые матчи]. Честно, я думал, прямо заходишь в «Дом иностранного специалиста» и думаешь: «О, мы на машине времени путешествуем, по ходу, а не на самолёте».
А сейчас я пожил в Нижнекамске и увидел его с другой стороны. Мне так нравится этот город. У меня детокс от Москвы происходит. Вот эти пробки постоянные. Если несколько дел нужно сделать, то это всё — надо весь день брать. Пока в одно место доедешь, пока в другое. Толпы людей…
Тут мы живём за городом. У нас там база у команды. За городом живём, подчёркиваю. Мне до центра города ехать на такси 11 минут. Короче, я прямо кайфую. Там ни пробок, ни машин, ни людей. Мне очень нравится», — сказал Потапов в эфире YouTube-канала «Скользкий лёд».
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