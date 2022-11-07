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«Стабильности не хватает». Кожевников оценил игру лучших снайперов СКА и «Амура»

«Стабильности не хватает». Кожевников оценил игру лучших снайперов СКА и «Амура»
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил игру лучших снайперов СКА и «Амура» Марата Хайруллина и Ярослава Лихачёва. У нападающего санкт-петербургских армейцев на счету 14 голов, у форварда хабаровчан — девять шайб.

«Они вроде на виду всегда были. Начали неплохо, но стабильности не хватает даже сейчас. Так играют нормально. Но феноменальных открытий среди молодых игроков я сейчас не назову. У нас есть с чем сравнивать. Есть Малкин и Овечкин, которые сразу выдавали шедевры. Сразу было понятно, что мастера с большой буквы вырастут. Да, они [Хайруллин и Лихачёв] хорошо играют на фоне остальных. Но ничего такого особенного не вижу», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

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