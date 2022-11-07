Сушинский объяснил, из-за чего уровень КХЛ серьёзно упал

Бывший президент «Авангарда», легендарный бывший нападающий омского клуба и чемпион мира — 2008 в составе сборной России Максим Сушинский поделился мнением об уровне КХЛ. По мнению экс-хоккеиста, Континентальная хоккейная лига стала хуже. Сушинский отметил несколько важных причин. Кроме того, он уточнил, что падение уровня началось ещё до весны 2022 года.

«Уровень КХЛ упал только весной 2022-го? Падение продолжается, будет длиться ещё долго, хотя с таким курсом рубля (59–62 рубля в октябре по отношению к евро и доллару. — Прим. «Чемпионата») иностранцам выгодно приезжать в Россию. Но есть политические проблемы.



Уровень падает не только из-за отсутствия иностранцев, есть внутренние моменты. Наверное, стали хуже работать школы, нет выдающихся звёзд. Ушло поколение Ковальчука, Дацюка, а вместо них никто не пришёл. Те, кто всё-таки начинает светить, сразу уезжают.

Сейчас нет троек, как раньше, например, Морозов — Зиновьев — Зарипов. Люди вместе играли по пять-десять лет. В «Авангарде» была тройка Сушинский — Затонский — Прокопьев. Да почти в каждой команде были звенья, которые долго играли вместе, а сейчас не вспомню, в каком клубе такие есть. В хорошие годы в СКА была тройка Панарин — Шипачёв — Дадонов, потом Гусев занял место Панарина», — приводит слова Сушинского Sports.ru.