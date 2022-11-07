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«Амур» лишился лучшего снайпера команды из-за травмы, «Салават» — лидера обороны

«Амур» лишился лучшего снайпера команды из-за травмы, «Салават» — лидера обороны
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«Амур» лишился лучшего снайпера команды в текущем сезоне Ярослава Лихачёва. Нападающий, забросивший девять шайб в 24 матчах, переведён в список травмированных, сообщает официальный телеграм-канал КХЛ.

Кроме того, в него попали 33-летний защитник СКА Михаил Пашнин и 29-летний лидер обороны «Салавата Юлаева» Райан Мёрфи.

Отмечается, что из списка травмированных выведены два нападающих «Амура» – Кирилл Слепец и Игорь Руденков, а также два хоккеиста «Барыса» – Ансар Шайхмедденов и Майкл Шапю.

Напомним, защитник «Салавата» Мёрфи уже пропустил матч с «Нефтехимиком», состоявшийся 5 ноября. Он получил повреждение в матче с «Ак Барсом» 3 ноября и не смог доиграть вторую половину третьего периода. Канадец является четвёртым бомбардиром «Салавата» и лучшим защитником уфимцев по числу набранных очков в текущем сезоне: у него 12 (2+10) баллов в 24 встречах.

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