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Тренер молодёжной команды «Адмирала» уволен решением губернатора Приморского края

Тренер молодёжной команды «Адмирала» уволен решением губернатора Приморского края
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Главный тренер МХК «Тайфун» Виктор Гордиюк отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными спортивными результатами, сообщает официальный сайт «Адмирала».

Отметим, что решение об этом принял губернатор Приморского края и почётный президент «Адмирала» Олег Кожемяко.

Исполняющим обязанности главного тренера МХК «Тайфун» назначен Андрей Круглов.

«Круглов начинал играть в хоккей в московском ЦСКА. Тренерскую деятельность начал в 2007 году, работал с командами «Дельфин» разных возрастов в городе Находка. С 2015 года тренировал китайские хоккейные команды «Little wolf» 2006-2007 годов рождения и юниорскую команду «KunLun RedStar U16».

В декабре 2018 года Андрей Викторович вернулся в Приморский край, занял пост тренера молодежной хоккейной команды «Тайфун». С 6-го марта по апрель 2021 исполнял обязанности главного тренера команды. Также в сезоне 2021/22 входил в тренерский штаб ХК «Адмирал», — говорится в сообщении на сайте «Адмирала».

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