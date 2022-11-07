Защитник СКА Ожиганов рассказал, на какую тему неуместно шутить в клубе

Защитник СКА Игорь Ожиганов рассказал о своей результативности и отметил, что командная работа всех игроков клуба приводит к положительным результатам команды.
«В первые два месяца «регулярки» я забросил семь шайб, это самый результативный отрезок в карьере? Наверное, раньше такого не было. Причина — в партнёрах по команде. Когда тебе удобно отдают, выводят под хороший бросок, будешь забивать чаще. В одиночку никто никогда не побеждал.
Ставлю ли планку на сезон? Стараюсь об этом вообще не думать. Как только начинаешь зацикливаться на результативности, она сразу пропадает. Хочется, чтобы удачная серия продолжалась, а там посмотрим, сколько в итоге удастся забросить.
Не спорю ли в шутку с форвардами, кто будет выше в списке бомбардиров? Нет. Есть нападающие, которые в меньшинстве на себя ловят больше меня. Мне кажется, на эту тему шутить неуместно. У кого-то одно получается лучше, у кого-то — другое. Когда каждый занимается своим делом, команда выигрывает. Это главное», — приводит слова Ожиганова официальный сайт СКА.
В текущем сезоне Ожиганов забросил семь шайб и отдал восемь результативных передач, набрав в общей сложности 15 очков. 30-летний защитник является лучшим снайпером СКА среди игроков обороны.
- 7 ноября 2022
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