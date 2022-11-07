На разминке перед матчем «Салавата» и «Куньлуня» произошла стычка

В преддверии матча «Салавата Юлаева» и «Куньлуня» на разминке произошла стычка между форвардом уфимцев Евгением Тимкиным и нападающим гостей Гаретом Хантом.

Игрок «Куньлуня» заехал на половину «Салавата», что не понравилось Тимкину, который оттолкнул Ханта.

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Тимкин в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл за «Салават Юлаев» семь матчей, в которых не отметился результативными действиями и набрал четыре минуты штрафа с нулевым показателем полезности.

Гарет Хант сыграл за «Куньлунь» в 23 встречах, в которых забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

Уфимский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь» с 23 набранными очками находится на 10-м месте в таблице Западной конференции КХЛ.