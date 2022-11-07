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Глава департамента судейства КХЛ — об ударе Семёнова в пах: несчастный случай. Две минуты

Глава департамента судейства КХЛ — об ударе Семёнова в пах: несчастный случай. Две минуты
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Председатель департамента судейства КХЛ Алексей Горский прокомментировал удар в пах от нападающего «Ак Барса» Кирилла Семёнова.

Напомним, в конце второго периода матча «Ак Барс» — «Нефтехимик» (5:2) нападающий казанцев Семёнов был удалён до конца матча за удар форварда «Нефтехимика» Энтони Камара между ног. Реализовать большой штраф казанцев нижнекамцы не смогли.

«Мы договорились с судьями в этой ситуации давать или удар, или малый штраф, или задержку. 5+20 накладывается за удар клюшкой в область паха, когда это происходит специально. Обычно это происходит на пятаке. Здесь Семёнов пытался достать соперника. Ну да, попал [в пах]. Это две минуты. Это задержка: он подтянул соперника к себе.

Получается, это несчастный случай: попал клюшкой туда, а не сбоку», – сказал Горский в программе «Судейская» на телеканале КХЛ.

После данного нарушения лига оштрафовала Кирилла Семёнова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ»

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