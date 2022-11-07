Гатиятулин рассказал, за счёт чего «Трактору» удалось добиться победы в матче с «Сибирью»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче с «Сибирью» (3:2) и назвал сроки возвращения форварда Антона Бурдасова.
«Заключительный матч домашней серии. Сегодня было важно взять два очка – эту задачу выполнили. Хорошо провели первый период, в перерыве поправили некоторые моменты, обратили внимание на то, что соперник действует на контратаках, и нам важно на них не попадать. Задачу выполнили. Были небольшие ошибки при выходе из зоны, но Илья подчистил. Важная победа. Слова благодарности команде и болельщикам за поддержку.
Повреждение получил Роман Манухов — Миша Рольгизер хорошо вошёл в игру. Сегодня приняли решение играть в четыре тройки и семь защитников.
Сегодня четвёртая тройка выглядела активно? Да, хорошо двигались. Добавили энергии и хорошо сыграли. Выматывали соперника, что от них и требовалось. Забили гол – это здорово. Ребята молодцы.
Сказалось отсутствие Антона Бурдасова? Вынужденные перестановки. Тройки пришлось поменять — сработало.
Что сказали ребятам после первого периода? Всегда во встречах с «Сибирью» делаем акцент на то, что кто выигрывает середину площадки и «пятак», тот выигрывает матчи. Защищали середину, не пускали соперника. Ошибки есть. Разбираем их и постараемся минимизировать.
Какие прогнозы по возвращению Антона Бурдасова? Предварительно – в районе двух недель. Наши врачи с ним работают. Если будет готов, то выйдет раньше», — цитирует Гатиятулина сайт «Трактора».
После сегодняшней победы «Трактор» вернулся в зону плей-офф и занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 27 очков. Следующий матч челябинцы проведут 10 ноября в гостях с «Адмиралом».
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