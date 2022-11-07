Форвард «Сибири» Овчинников: чтобы прогрессировать, нельзя быть довольным своей игрой

Нападающий «Сибири» Дмитрий Овчинников подвёл итоги встречи с «Трактором» (2:3) и оценил свою игру в сезоне.

«Исход игры решило то, что мы пропустили два быстрых гола после нашей заброшенной шайбы. Немного расслабились, а соперник реализовал моменты и потом действовал по игре. Но ничего страшного, у нас был четвёртый матч на выезде. Возвращаемся домой и, дай бог, там будем набирать очки.

Противостояние с «Трактором»? Тренер перед игрой сказал, что у нас уже как дерби. Наше звено забило два гола? Какая разница, кто забил? Самое главное – что мы проиграли, и это никого не устраивает. То, что я забил, важно для уверенности — но мы уступили и сейчас другие чувства.

Моя игра? Чтобы прогрессировать, нельзя быть довольным своей игрой. Надо развиваться дальше, чтобы повышать свой уровень — а очки сами придут», — цитирует Овчинникова сайт КХЛ.

В 29 матчах за новосибирскую команду 20-летний нападающий набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «+2». Следующий матч «Сибирь» проведёт дома с московским «Динамо» 10 ноября.