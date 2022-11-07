«Это «золотая шайба», но никак не КХЛ!». Кожевников — о большинстве «Сочи»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал об игре «Сочи», а также отметил плохое большинство южан в сезоне.

«Что бросилось в глаза на Западе? С большой симпатией отношусь к своему земляку Сергею Светлову. Молодой «Сочи» до последнего цеплялся с «Трактором» и СКА, взял по одному очку у «Северстали» и Минска. Резвая, бегущая, эффектная команда — таким в свое время был и Светлов. Поймал себя на мысли, что нельзя пропустить ни один матч южной команды, они зрелищны.



Но у «Сочи» продолжается серия из 12 поражений… Победы там совсем рядом, нужно потерпеть. И кардинально улучшить большинство. По сезону девять процентов реализации — ребята, это «золотая шайба», но никак не КХЛ!



Насколько знаю, и Андрей Назаров, и Светлов пошли казанской дорогой Дмитрия Квартальнова и в своих штабах доверились с большинством Игорю Горбенко. Но ведь «Ак Барс» в прошлом сезоне страдал именно из-за реализации лишнего — и эта болезнь, кстати, там перешла и на сезон нынешний.



Ну ладно Казань, там много внутренних, звездных противоречий. Но я надеюсь, что хотя бы с молодняком «Сочи» Горбенко справится — и подтянет реализацию пусть не до омских 29 процентов, то хотя бы до пятнадцати-двадцати», — сказал Кожевников в интервью Russia-hockey.ru

Сочинский клуб занимает последнюю строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 11 очков после 25 сыгранных матчей. В следующем матче 9 ноября в 19:30 мск «Сочи» примет у себя на льду ярославский «Локомотив».