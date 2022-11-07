Козлов — о первом месте «Салавата Юлаева» на Востоке: надо быть лучше во всех аспектах

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Куньлунем» (4:1) и оценил атмосферу в Мытищах.
«Хороший матч получился с нашей стороны. В начале немного не справились с давлением соперника. Молодцы, что забили первый гол. Конечно, не очень здорово, что сразу пропустили. В следующих матчах надо действовать лучше. Отлично отыграли в большинстве и меньшинстве.
Дроздов расстроился, что не сделал хет-трик? Думаю, что да — он уже руки поднимал. На примере игрока «Куньлуня» можно увидеть, как надо бороться до конца.
Что думаю о «Куньлуне», было ли сложно? Все хорошо играют, обученные игроки, быстрые, идут высоко в прессинг.
Как мне обстановка на арене в Мытищах после атмосферы в дерби? Большое спасибо нашим болельщикам, которые приехали в Мытищи поболеть. Их было слышно.
«Салават» вышел на первое место на Востоке, есть ли что улучшить в игре? Надо быть лучше во всех аспектах. Ребята проделали большую работу, чтобы выйти на нынешнюю позицию. Но мы сыграли только 27 матчей, больше половины чемпионата впереди.
Что с Картаевым? Всё нормально, шрамы украшают мужчин. Вроде зубы целы.
Почему во второе звено вместо Хмелевского поставили молодого Аймурзина? Саша Хмелевский приболел, поэтому молодой и перспективный парень вошёл в игру. Данил провёл достойный матч.
Давал ли Тимкину установку не реагировать на провокации? Нет. Он опытный игрок, всегда принимает правильные решения», – цитирует Козлова сайт «Салавата Юлаева».
После сегодняшней победы уфимский клуб вышел на первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 39 очков за 27 игр.
- 7 ноября 2022
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