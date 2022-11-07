Тренер «Куньлуня»: два удаления сыграли решающую роль. Для Уфы это было просто

Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (1:4) и назвал ключевой аспект игры.

«Мы сыграли хорошую игру. Выглядели достойно. Да, было много удалений. Дали сопернику шансы реализовать большинство. Провели хорошую игру до третьего периода. Мы играли жёстко. Дали сильному сопернику возможность, он ей воспользовался.



У нас было хорошее владение шайбой, игра в защите, но два удаления сыграли решающую роль. Для Уфы это было просто. Они сработали по своей схеме. «Салават» – лидер по набранным очкам на выезде, лидер по первым периодам. Это сильный соперник.



Нам нужно работать над командной работой и двигаться дальше. Я вижу прогресс в нашей команде, но нам нужно поработать над постоянством. Обидно, что мы проиграли, но я доволен парнями», – цитирует Айрленда ГорОбзор.Ру.

После сегодняшнего поражения «Куньлунь» занимает 10 строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Следующий матч подопечные Грега Айрленда проведут 10 ноября дома с «Автомобилистом».