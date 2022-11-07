Российский форвард системы «Эдмонтона» Петров стал первой звездой недели в лиге Онтарио

Форвард системы «Эдмонтона» Матвей Петров стал первой звездой недели в хоккейной лиге Онтарио, сообщает «твиттер» команды «Норт-Бэй Батталион», за которую выступает 19-летний нападающий.

За три матча Петров забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи при показателе полезности «+6». Всего за 14 встреч текущего сезона Матвей набрал 20 (8+12) очков с показателем полезности «+8».

Напомним, 19-летний форвард подписал контракт с «Эдмонтоном» в ноябре прошлого года. Ранее хоккеист играл в МХЛ, где выступал за «Крылья Советов». За российскую команду у нападающего 79 проведённых матчей, в которых он набрал 51 очко (27+24).

Матвей Петров был выбран «Эдмонтоном» на драфте НХЛ в 2021 году в шестом раунде под общим 180-м номером.