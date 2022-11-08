Коннор Макдэвид занял шестое место по набранным очкам за первые 500 матчей в НХЛ
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:4.
В этом матче форвард гостей Коннор Макдэвид набрал 2 (1+1) очка. Таким образом, 25-летний форвард за 500 проведённых матчей в Национальной хоккейной лиге записал на свой счёт 724 (252+472) очка. По этому показателю Макдэвид занял шестое место в списке лучших бомбардиров за 500 встреч, сообщает пресс-служба НХЛ.
Первое место занимает Уэйн Гретцки с 1186 очками за первые 500 матчей в лиге.
Полностью первая шестёрка игроков выглядит следующим образом:
- Уэйн Гретцки (1186 очков);
- Марио Лемье (971);
- Петер Штястны (759);
- Майк Босси (757);
- Яри Курри (730);
- Коннор Макдэвид (724).
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