Коннор Макдэвид занял шестое место по набранным очкам за первые 500 матчей в НХЛ

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:4.

В этом матче форвард гостей Коннор Макдэвид набрал 2 (1+1) очка. Таким образом, 25-летний форвард за 500 проведённых матчей в Национальной хоккейной лиге записал на свой счёт 724 (252+472) очка. По этому показателю Макдэвид занял шестое место в списке лучших бомбардиров за 500 встреч, сообщает пресс-служба НХЛ.

Первое место занимает Уэйн Гретцки с 1186 очками за первые 500 матчей в лиге.

Полностью первая шестёрка игроков выглядит следующим образом:

Уэйн Гретцки (1186 очков); Марио Лемье (971); Петер Штястны (759); Майк Босси (757); Яри Курри (730); Коннор Макдэвид (724).