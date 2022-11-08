Третьяк рассказал, что нужно сделать Знарку для достижения успеха в «Ак Барсе»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал, что нужно сделать Олегу Знарку для достижения успеха в «Ак Барсе» и отметил, что работать со звёздами — сложно.

«Знарок — опытный тренер. Сейчас для него, по моему мнению, важно иметь хорошую атмосферу в коллективе. Со звёздами сложно работать, и нужно сделать так, чтобы все были единой целью, и это его задача — создать монолитный коллектив. Я не пользуюсь слухами, что там творится, но с теми звёздами, которые сейчас есть, такой результат не годится.

Думаю, он должен найти со всеми контакт и всё расставить на места. Главное — это успех команды, и нужно объединить весь коллектив. Из 11 матчей девять проиграть — это значит, что что-то в коллективе не то. В коллективе искать корень проблем», — цитирует Третьяка ТАСС.

Казанский клуб в последних двух матчах одержал две победы и занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 28 очков. Следующий матч «Ак Барс» проведёт в гостях с «Нефтехимиком» 8 ноября.