Галлан — о посыле для Крайдера и других звёзд: лучшие игроки должны быть лучшими игроками

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан объяснил свои действия в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (2:3 ОТ), когда он полностью перемешал все четыре тройки нападения, в том числе отправив одного из главного лидеров команды Криса Крайдера из первого звена в четвёртое. Непосредственно после завершения матча Галлан заявил, что Крайдер получил то, что он заслужил.



«Что я таким образом хотел донести до Криса и других лидеров? Они должны вести нашу команду, когда мы не играем хорошо. Это не даёт оправдания молодым парням или послабления для третьей и четвёртой троек, но всё должно начинаться сверху. Наши лучшие игроки должны быть нашими лучшими игроками», — приводит слова Галлана после вчерашней тренировки журналист Винс Меркольяно.

«Нью-Йорк Рейнджерс» после 13 матчей набрал 15 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «Рейнджерс» проведут в ночь на 9 ноября в 3:00 мск с «Нью-Йорк Айлендерс».