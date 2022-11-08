Кожевников о российской молодёжи: НХЛ им кажется манной небесной

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил уровень КХЛ после отъезда легионеров и рассказал об отношении молодых российских игроков к НХЛ.

«Насколько изменился уровень КХЛ после отъезда европейских легионеров? Уровень-то, конечно, не такой. Ну что… Это уже судьба наша. Здесь нужно время, чтобы они (молодые российские игроки. – Прим. «Чемпионата») становились мастерами и на них народ ходил. Ребята неплохие, школа хорошая у нас в стране. Так что здесь только от этого зависит – как они будут уезжать. Мастера будут, и будет народ ходить, и уровень будет повышаться, если будут оставаться. А если побегут в НХЛ, которая им кажется манной небесной…» – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.