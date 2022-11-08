Нападающий «Коламбуса» Чинахов рассказал о разговоре с Бобом Хартли перед отъездом в НХЛ

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов рассказал, что поддерживает связь с бывшим главным тренером «Авангарда» Бобом Хартли, и поделился, о чём разговаривал с канадским тренером перед отъездом за океан.

«Поменялось ли отношение к себе и к работе, когда приехал в Коламбус? Думаю, основные перемены случились при Бобе Хартли в «Авангарде». Когда у всех был выходной, молодые должны были приходить на тренировки. Я стал больше работать над собой, дополнительно оставался на льду. Эта привычка у меня осталась. У Боба, к примеру, могла быть раскатка по желанию, но молодые должны были обязательно на неё выходить. И сейчас я уже не могу без раскатки играть. Допустим, у нас в «Коламбусе» на раскатку по желанию могут выйти два человека, и я буду в их числе. Все ещё спрашивают: «Зачем ты идёшь кататься?» Не понимают, что я по-другому уже не могу.

Если бы не работа с Бобом, было бы сложнее в первый год в НХЛ? 100%. На днях созванивались с Бобом и с Элвисом. По видео говорили, Хартли сейчас во Флориде живёт, звал нас на ужин, когда будем играть там на выезде.

До этого поддерживали связь? В прошлом сезоне он часто звонил после игр, даже подсказывал. Этим летом переписывались.



Все говорят, что Хартли очень внимателен к деталям, что он дотошный тренер, что очень много видео. У Брэда Ларсена в «Коламбусе» так же? Да, он тоже очень внимательный. Тем более он играл у Боба. У них похожая тактика. В прошлом году у нас было какое-то упражнение, я сделал что-то, чему меня научил Хартли. Ларсен сразу спросил: «Тебя этому Боб научил?» Я сказал: «Да». Он: «Меня тоже».



Хартли тогда не сказал: «Езжай, у тебя получится»? Он так не говорил, сказал: «Это твой выбор, твоё решение. Я бы хотел, чтобы ты остался ещё на сезон». Но когда увидел, что я подписал контракт с «Коламбусом», то позвонил, поздравил. Сказал, что у меня получится», — приводит слова Чинахов Sport24.ru

Воспитанник «Авангарда» провёл за омский клуб 32 матча, в которых набрал 17 (10+7) очков. С «ястребами» Чинахов стал обладателем Кубка Гагарина в 2021 году под руководством Боба Хартли.