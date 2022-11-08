«Авангард» может пополнить американский голкипер
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Как стало известно «Чемпионату» американский вратарь Брэндон Максвелл может продолжить карьеру в омском «Авангарде».
31-голкипер был задрафтован в НХЛ «Колорадо Эвеланш» в 2009 году в шестом раунде под общим 154 номером. Максвелл становился бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира в 2008 году. На турнире голкипер провёл пять матчей с процентом отражённых бросков 92,6 и коэффициентом надёжности — 2,21.
Также в активе американского вратаря три матча за киевский «Беркут» в сезоне-2012/2013.
Последние три сезона Максвелл провёл в Немецкой хоккейной лиге за клуб «Фиштаун Пингвинз» из города Бремерхафен. За 74 сыгранных матчей в Германии Брэндон отразил 91% бросков с коэффициентом надёжности — 2,70.
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