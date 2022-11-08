Фетисов назвал Третьяка сумасшедшим за сравнение Ротенберга с Тарасовым и Тихоновым

Обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов оценил сравнение Владиславом Третьяком главного тренера СКА Романа Ротенберга с легендарными советскими тренерами Анатолием Тарасовым и Виктором Тихоновым.

«Он сумасшедший, наверное, ваш Третьяк. Как можно сравнивать великого Тарасова и Тихонова с Ротенбергом — это какое-то запредельное сравнение. Они величайшие тренеры: один основал лучшую в мире хоккейную школу, а второй побеждал на всех соревнованиях. Как мы можем сравнивать их с парнем, который только начал свою карьеру и работает второй год, о чём вообще можно говорить.

Восемь Олимпиад, восемь чемпионатов мира, кубки — об этом мы говорим, чтобы хотя бы сравниться по показателям. Сможет — хорошо, пусть старается. Не знаю, как можно сравнивать людей с совершенно разными компетенциями», — заявил Фетисов в интервью «РБК Спорт».

Напомним, сегодня Третьяк сказал, что Ротенберг в своей тренерской карьере «пошёл по советскому пути».